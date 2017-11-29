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Путин пожелал успешной работы Архиерейскому собору РПЦ
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    Путин пожелал успешной работы Архиерейскому собору РПЦ

    11:15  29 Ноября 2017
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    Путин пожелал успешной работы Архиерейскому собору РПЦ

    Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви в поздравительной телеграмме, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Президент России направил поздравительную телеграмму в связи с открытием Архиерейского собора РПЦ, который приурочен к 100-летию восстановления в России патриаршества.

    Глава государства в своем обращении отметил вклад церкви в консолидацию общества, сбережение межнационального мира и согласия в стране. Он также добавил, что РПЦ ведет конструктивный диалог с государством по важнейшим вопросам в жизни России.

    Путин пожелал успешной работы Архиерейскому собору РПЦ

    Российский лидер пожелал участникам Архиерейского собора Русской православной церкви успешной работы и всего наилучшего.

    «Уверен, что нынешний Архиерейский собор, как высший орган иерархического управления РПЦ, пройдет в плодотворном, конструктивном ключе, вызовет широкий общественный резонанс», — цитируют его в пресс-службе Кремля.

    Автор: Катерина Тимошенская
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