Путин пожелал успешной работы Архиерейскому собору РПЦ

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви в поздравительной телеграмме, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России направил поздравительную телеграмму в связи с открытием Архиерейского собора РПЦ, который приурочен к 100-летию восстановления в России патриаршества.

Глава государства в своем обращении отметил вклад церкви в консолидацию общества, сбережение межнационального мира и согласия в стране. Он также добавил, что РПЦ ведет конструктивный диалог с государством по важнейшим вопросам в жизни России.

Российский лидер пожелал участникам Архиерейского собора Русской православной церкви успешной работы и всего наилучшего.