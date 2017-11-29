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Большинство россиян отказались от просмотра ТВ на досуге
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    Большинство россиян отказались от просмотра ТВ на досуге

    11:34  29 Ноября 2017
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    Большинство россиян отказались от просмотра ТВ на досуге

    Москва, 29 ноября. Число россиян, которые предпочитают отдыхать за просмотром телевизора, с 2010 года уменьшилось более чем в два раза, об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ. 

    Россияне в 2010 году посвящали большую часть своего досуга просмотру ТВ и прослушиванию радио, в 2017 году доля телезрителей и радиослушателей сократилась с 63% до 29%. Известно, что это время граждане РФ отдают даче, ведению домашнего хозяйства и общению с детьми (об этом сообщили 60% респондентов).

    Треть опрошенных отметили, что свободное время проводят на природе или прогуливаются по городу. Еще 30% общаются с друзьями, либо идут в гости. Много людей отдают предпочтение книгам — 23% посвящают время литературе, 21% играют в компьютерные игры. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россияне #телевизор
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