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Эксперты рассказали, кто может попасть под сокращение соцподдержки
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    Эксперты рассказали, кто может попасть под сокращение соцподдержки

    11:35  29 Ноября 2017
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    Эксперты рассказали, кто попадет под сокращение соцподдержки

    Москва, 29 ноября. Эксперты предположили, что число получателей социальной поддержки из бюджета может быть сокращено за счет уменьшения льгот отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг или проезда в транспорте.

    Ранее сообщалось, что Минфин предложил сократить число получателей социальной поддержки из бюджета, при этом увеличив выплаты тем, кто действительно нуждается в помощи, передает «Экономика сегодня». По словам главы ведомства Антона Силуанова, «семь человек из десяти сегодня получают поддержку государства, хотя нуждающихся значительно меньше». Подобное распределение ресурсов также позволит создать условия для повышения спроса среди населения, что приведет к развитию экономики, считает министр.

    Доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов предполагает, что на практике произойдет незначительное увеличение поддержки, в то время как бюджет получит ощутимую экономию. Изменения, считает эксперт, коснутся в первую очередь льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг и проезда в транспорте. Также под ударом могут оказаться те пенсионеры, которые раньше выходят на пенсию.

    Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков среди самых обделенных категорий граждан назвал одиноких женщин 40-45 лет с двумя детьми, живущих в провинции и некрупных городах и работающих в бюджетной сфере за небольшую зарплату. Именно они могут рассчитывать на увеличение поддержки государства, считает эксперт.

    Сейчас предложения Минфина обсуждаются в правительстве.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #льготы
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