Следующим регионом, где США потерпят фиаско, а Россия выиграет, будет Европа — эксперт

В ноябрьском отчете исследовательского центра Европарламента говорится, что США потеряли свое влияние в Центральной Азии из-за возвращения региона в сферу влияния России. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что подобная ситуация наблюдается и на Ближнем Востоке, а в скором времени повторится в Европе.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог заявил, что эксперты Европарламента правильно и адекватно оценивают ситуацию.

«США теряют свое влияние не только в Центральной Азии, но и на Ближнем Востоке. Это совершенно очевидно. В определенных регионах США стали просто игнорировать. Безусловно, Вашингтону это не нравится, но поделать с этим он ничего не может», — считает Алексей Мухин.

По его мнению, причина ослабления американского влияния во всем мире кроется в недальновидности американских политиков.

«США проводят непродуманную, легкомысленную политику по всему миру. Боюсь, что следующий регион, где США потерпят фиаско, а Россия выиграет, будет Европа. Уже сейчас для этого сложились определенные предпосылки. Вашингтон оказывает жесткое давление вместо того, чтобы вести умную политику. Причина — снижение общего интеллектуального уровня американского истеблишмента, людей, которые принимают решения в стране. Для других стран это неплохо, потому что они обретают суверенность в этой связи и получают шанс на национальное развитие, а не действия в русле американской политики», — говорит генеральный директор Центра политической информации.

Алексей Мухин настаивает, что беда американских политтехнологов заключается в том, что они как под копирку работают во всех регионах, что не может не вызывать «раздражения, неприятия, усталости от США, от их неспособности решать проблемы».

«Беда Вашингтона в том, что он взял на себя роль мирового регулятора, с которой не справился. И шансов на то, что он изменит свою политику, слава Богу, нет. Потому что, повторюсь, низкий уровень интеллектуального развития американского истеблишмента не позволяет ему прислушиваться к мнению того же Европарламента. Этот интеллектуальный уровень позволяет лишь нажимать на кнопки, а войны так не ведутся, конкуренция так не организована. Чтобы участвовать в мировых процессах, нужен интеллект. Если его нет, то вот вам, пожалуйста, ситуации с Северной Кореей, с Ираном, с Сирией, которые повернулись против Штатов. В Вашингтоне любят говорить, что надо менять власть, но надо менять систему», — продолжает политолог.

По его словам, если в Центральной Азии и на Ближнем Востоке позиции США потеряны во многом из-за грамотных действий России, то с Европой не все так очевидно.