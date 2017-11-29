Киев объявил актера из «Сватов» угрозой для национальной безопасности Украины

Киев, 29 ноября. Украинское министерство культуры приняло решение внести российского актера Федора Добронравова в список лиц, которые представляют собой угрозу для национальной безопасности страны. Ранее ему было запрещен въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Крым.

Результатом такого решения может стать запрет популярного российско-украинско-белорусского сериала «Сваты», в котором Добронравов играет одну из главных ролей — в рамках принятого на Украине закона запрещается показывать фильмы и передачи с участием деятелей культуры, которых Киев считает «угрозой для национальной безопасности Украины». В этом списке Добронравов оказался вместе с такими известными людьми, как Наталья Варлей, Жерар Депардье, Горан Брегович, и многими другими.

Ранее после запрета въезда Добронравову на Украину, как сообщал телеканал «Подмосковье 360°», в Минкультуры Украины заявили, что «в настоящее время поводов для запрета сериала нет», подчеркнув, что если потребуют в СБУ, они вынуждены будут подчиниться.