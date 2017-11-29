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Политика
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Украина
Киев объявил актера из «Сватов» угрозой для национальной безопасности Украины
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    Киев объявил актера из «Сватов» угрозой для национальной безопасности Украины

    11:12  29 Ноября 2017
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    Киев объявил актера из «Сватов» угрозой для национальной безопасности Украины

    Киев, 29 ноября. Украинское министерство культуры приняло решение внести российского актера Федора Добронравова в список лиц, которые представляют собой угрозу для национальной безопасности страны. Ранее ему было запрещен въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Крым.

    Результатом такого решения может стать запрет популярного российско-украинско-белорусского сериала «Сваты», в котором Добронравов играет одну из главных ролей — в рамках принятого на Украине закона запрещается показывать фильмы и передачи с участием деятелей культуры, которых Киев считает «угрозой для национальной безопасности Украины». В этом списке Добронравов оказался вместе с такими известными людьми, как Наталья Варлей, Жерар Депардье, Горан Брегович, и многими другими.

    Киев объявил актера из «Сватов» угрозой для национальной безопасности Украины

    Ранее после запрета въезда Добронравову на Украину, как сообщал телеканал «Подмосковье 360°», в Минкультуры Украины заявили, что «в настоящее время поводов для запрета сериала нет», подчеркнув, что если потребуют в СБУ, они вынуждены будут подчиниться.

    Автор: Валентин Меликов
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