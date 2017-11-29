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Спорт
Нападающий «Тосно» Марков интересен московским клубам
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    Нападающий «Тосно» Марков интересен московским клубам

    10:57  29 Ноября 2017
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    Нападающий «Тосно» Марков интересен московским клубам

    Санкт-Петербург, 29 ноября. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Тосно» Евгений Марков интересен ряду московских клубов.

    По словам источника, они готовят предложения по 23-летнему футболисту, входящему в число лучших бомбардиров текущего чемпионата страны.

    Отмечается также, что футболист теоретически может оказаться в «Зените» — петербургский клуб имеет опцию выкупа Маркова, пришедшего в «Тосно» как раз из системы сине-бело-голубых.

    В текущем сезоне воспитанник петербургского футбола в 17 матчах чемпионата России забил 8 голов и отдал голевую передачу.

    Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #футбол #петербург #трансфер #марков #рфпл #тосно
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