Нападающий «Тосно» Марков интересен московским клубам

Санкт-Петербург, 29 ноября. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Тосно» Евгений Марков интересен ряду московских клубов.

По словам источника, они готовят предложения по 23-летнему футболисту, входящему в число лучших бомбардиров текущего чемпионата страны.

Отмечается также, что футболист теоретически может оказаться в «Зените» — петербургский клуб имеет опцию выкупа Маркова, пришедшего в «Тосно» как раз из системы сине-бело-голубых.

В текущем сезоне воспитанник петербургского футбола в 17 матчах чемпионата России забил 8 голов и отдал голевую передачу.

Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.