Пушков объяснил, чем отличаются законы о СМИ-иноагентах в России и США 

Москва, 29 ноября. Председатель комитета по информационной политике в Совфеде РФ Алексей Пушков назвал единственную, по его словам, разницу между законами, регулирующими работу признанных иноагентами СМИ в России и в Соединенных Штатах.

«Разница между нашим и их законом в части СМИ лишь в том, что ряд СМИ там уже признаны иноагентами, а у нас ни одного», — написал Пушков на своей странице Twitter.

«Эту разницу мы устраним», добавил сенатор.

Разница между нашим и их законом в части СМИ лишь в том,что ряд СМИ там уже признаны иноагентами, а у нас ни одного. Эту разницу мы устраним — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 29, 2017

Напомним, ранее Ura.ru сообщало, что Госдепартамент США призвал Москву отказаться от введения в действие «лицемерного и неуместного» закона о СМИ-иноагентах, заявив, что он представляет «угрозу для свободы прессы в России».