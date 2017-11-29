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Пушков объяснил, чем отличаются законы о СМИ-иноагентах в России и США
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    Пушков объяснил, чем отличаются законы о СМИ-иноагентах в России и США

    11:28  29 Ноября 2017
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    Пушков объяснил, чем отличаются законы о СМИ-иноагентах в России и США

    Москва, 29 ноября. Председатель комитета по информационной политике в Совфеде РФ Алексей Пушков назвал единственную, по его словам, разницу между законами, регулирующими работу признанных иноагентами СМИ в России и в Соединенных Штатах.

    «Разница между нашим и их законом в части СМИ лишь в том, что ряд СМИ там уже признаны иноагентами, а у нас ни одного», — написал Пушков на своей странице Twitter.

    Пушков объяснил, чем отличаются законы о СМИ-иноагентах в России и США 

    «Эту разницу мы устраним», добавил сенатор.

    Напомним, ранее Ura.ru сообщало, что Госдепартамент США призвал Москву отказаться от введения в действие «лицемерного и неуместного» закона о СМИ-иноагентах, заявив, что он представляет «угрозу для свободы прессы в России». 

    Автор: Валентин Меликов
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    #пушков
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