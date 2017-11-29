Ирак снизил транзит нефти из Курдистана в Джейхан до 290 тысяч баррелей в день

Багдад, 29 ноября. Показатели экспорта нефти из Иракского Курдистана значительно снизились с введением санкций против Эрбиля.

Источники в Курдистане сообщают, что еще 27 ноября транзит по нефтепроводу Киркук - Джейхан составлял порядка 480 тысяч баррелей в сутки, доходя до 12 тысяч баррелей в час. Терминал способен в день обеспечить загрузку до 790 тысяч баррелей, однако объемы транзита нефти в турецкий Джейхан постоянно снижаются.

Курды связывают это с санкциями, введенными Багдадом в отношении Эрбиля после референдума о независимости курдской автономии, который состоялся 25 сентября текущего года. Порядка 93 процентов населения проголосовали за отделение от Ирака, после чего последовало вторжение войск в провинцию Киркук, сообщает «Телеканал 360». Введенные санкции, отмечают в Эрбиле, создают угрозу экспорту нефти из региона.