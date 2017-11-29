Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой волжанин «успокоил» грудного ребенка смертельным ударом
Весь мир
Ирак снизил транзит нефти из Курдистана в Джейхан до 290 тысяч баррелей в день
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак снизил транзит нефти из Курдистана в Джейхан до 290 тысяч баррелей в день

    11:05  29 Ноября 2017
    149

    Ирак снизил транзит нефти из Курдистана в Джейхан до 290 тысяч баррелей в день

    Багдад, 29 ноября. Показатели экспорта нефти из Иракского Курдистана значительно снизились с введением санкций против Эрбиля.

    Источники в Курдистане сообщают, что еще 27 ноября транзит по нефтепроводу Киркук - Джейхан составлял порядка 480 тысяч баррелей в сутки, доходя до 12 тысяч баррелей в час. Терминал способен в день обеспечить загрузку до 790 тысяч баррелей, однако объемы транзита нефти в турецкий Джейхан постоянно снижаются.

    Курды связывают это с санкциями, введенными Багдадом в отношении Эрбиля после референдума о независимости курдской автономии, который состоялся 25 сентября текущего года. Порядка 93 процентов населения проголосовали за отделение от Ирака, после чего последовало вторжение войск в провинцию Киркук, сообщает «Телеканал 360». Введенные санкции, отмечают в Эрбиле, создают угрозу экспорту нефти из региона.

    Ирак снизил транзит нефти из Курдистана в Джейхан до 290 тысяч баррелей в день

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нефть #курды #ирак #киркук
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть