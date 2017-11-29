Видеодайджест новостей, утро 29 ноября 2017 года

Специальный репортаж ФАН из Донбасса После того, как украинские силовики захватили поселки Гладосово и Металлист, ситуация резко обострилась. Жители поселков, граничащих с Гладосово и Металлистом, сильно испуганы происходящим. Ранее войска Украины и ДНР разделяло пространство «серой» зоны, теперь этого его нет — бойцы стоят практически вплотную друг к другу. ВСУ, нарушая все минские договоренности, обстреливают мирное население. По рассказам военнослужащих ВС ДНР на передовой, обстрел ведется из боевых машин пехоты (БМП-1), при помощи минометов калибром 82 мм, автоматических гранатометов станковых (АГС), ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

В сирийском городе Эс-Сувейда работает Центр здоровья и благотворительности Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Центре здоровья и благотворительности в Эс-Сувейде «Аль-Хикма». Центр был создан по инициативе местного представительства православной церкви. Несмотря на то, что в Сирии до сих пор продолжается война с террористами, любой нуждающийся в медицинской помощи может ее получить в этом центре. Бесплатно можно пройти все необходимые процедуры, включая физиотерапию, лучевую терапию, а также получить результаты лабораторных исследований. Членам семей погибших героев войны абсолютны все услуги оказываются безвозмездно. Напомним, провинция Эс-Сувейда, наряду с Эль-Кунейтрой и Даръа, входят в юго-западную зону деэскалации, которая была создана по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки».

СБ ООН проведет экстренное заседание из-за КНДР Совет Безопасности ООН проведет в среду экстренное заседание в связи с очередным запуском КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Встреча состоится в 16:30 по нью-йоркскому времени (00:30 мск четверга, 30 ноября). Напомним, 28 ноября Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. По некоторым сообщениям, КНДР запустила не одну, а три ракеты. Как сообщает Минобороны Японии, ракета пролетела около 1 км и упала в 250 км от префектуры Аомори. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса вокруг КНДР.