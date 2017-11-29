Видеодайджест новостей, утро 29 ноября 2017 года

Специальный репортаж ФАН из Донбасса
После того, как украинские силовики захватили поселки Гладосово и Металлист, ситуация
резко обострилась. Жители поселков, граничащих с Гладосово и Металлистом, сильно испуганы происходящим.
Ранее войска Украины и ДНР разделяло пространство «серой» зоны, теперь этого его нет — бойцы стоят практически вплотную друг к другу. ВСУ, нарушая все минские договоренности, обстреливают мирное население.
По рассказам военнослужащих ВС ДНР на передовой, обстрел ведется из боевых машин пехоты (БМП-1), при помощи минометов калибром 82 мм, автоматических гранатометов станковых (АГС), ручных противотанковых гранатометов (РПГ).
В сирийском городе Эс-Сувейда работает Центр здоровья и благотворительности
Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал
в Центре здоровья и благотворительности в Эс-Сувейде «Аль-Хикма». Центр был создан по инициативе местного представительства православной церкви.
Несмотря на то, что в Сирии до сих пор продолжается война с террористами, любой нуждающийся в медицинской помощи может ее получить в этом центре. Бесплатно можно пройти все необходимые процедуры, включая физиотерапию, лучевую терапию, а также получить результаты лабораторных исследований. Членам семей погибших героев войны абсолютны все услуги оказываются безвозмездно.
Напомним, провинция Эс-Сувейда, наряду с Эль-Кунейтрой и Даръа, входят в юго-западную зону деэскалации, которая была создана по итогам первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Большой двадцатки».
СБ ООН проведет экстренное заседание из-за КНДР
Совет Безопасности ООН проведет
в среду экстренное заседание в связи с очередным запуском КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Встреча состоится в 16:30 по нью-йоркскому времени (00:30 мск четверга, 30 ноября).
Напомним, 28 ноября Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. По некоторым сообщениям, КНДР запустила не одну, а три ракеты. Как сообщает Минобороны Японии, ракета пролетела около 1 км и упала в 250 км от префектуры Аомори.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил надежду на дипломатическое разрешение кризиса вокруг КНДР.
Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2022 года
Президент России Владимир Путин предложил
продлить действие программы материнского капитала до 2022 года.
Нынешний срок действия программы истекает 31 декабря 2018 года, а размер выплаты составляет 453 тыс. рублей. Президент выступил с предложением назначить молодым семьям ежемесячные выплаты для первого ребенка. Денежная дотация будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет. А также, президент заявил, что российские регионы получат на реконструкцию и ремонт детских поликлиник по 10 млрд рублей в течение трех лет.