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Посольство РФ в США: Закон об иноагентах в СМИ — ответ на агрессию Америки
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    Посольство РФ в США: Закон об иноагентах в СМИ — ответ на агрессию Америки

    11:01  29 Ноября 2017
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    Посольство РФ в США: Закон об иноагентах в СМИ — ответ на агрессию Америки

    Российское посольство в США прокомментировало комментарии американского Госдепартамента, недовольного законом об иностранных агентах в СМИ, принятым в РФ. Посольство назвало позицию Вашингтона «двойными стандартами» и посоветовало устранить первопричину проблемы, остановив преследования российских СМИ в Америке и отменив дискриминационные меры в их отношении.

    С ног на голову

    Согласно заявлению посольства, в США «по прежнему считают возможным подвергать российские СМИ агрессивным нападкам» и «выдвигать против них беспочвенные и абсурдные обвинения».

    Отдельно подчеркнуто, что у США был выбор — не вводить ситуацию в болезненную для них самих эскалацию, так как решение об ограничении деятельности российских СМИ в Штатах было принято «после многочисленных предупреждений американской стороне не предпринимать ограничительных мер в отношении наших СМИ».

    «Заявление Госдепа США — очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все «с ног на голову» в теме иностранных агентов», — отметили в российском дипломатическом представительстве.

    Кроме того, заявление посольства РФ затрагивает и общую практику двуличной американской политики в вопросе СМИ.

    «Мы же до сих пор не получили официального ответа на наш призыв прекратить в США деятельность переехавшего на американские сервера украинского экстремистского сайта «Миротворец», — заметили российские дипломаты.

    Скандал с «Миротворцем» связан с тем, что в материалах сайта содержатся имена и непубличные персональные данные большого количества российских, украинских и иностранных журналистов, чья деятельность неугодна киевскому режиму. При этом со стороны США наблюдается не только лояльное отношение к такому наступлению на свободу слова, но и, более того, такого рода деятельность де-факто получает непосредственную поддержку.

    Посольство РФ в США: Закон об иноагентах в СМИ — ответ на агрессию Америки

    Заявление Госдепа, которое послужило основой для заявление российского посольства, утверждает, что, якобы, новые российские правовые нормы «еще больше ограничат» свободу печати и слова в России, а также будут основанием для давления и даже остановки деятельности иностранных СМИ и изданий.

    При этом дипломатическое ведомство США считает, что российский закон «нельзя сравнивать» с американским Foreign Agents Registration Act (FARA), чьи положения и были произвольно применены к российским каналам RT и Sputnik.

    В то же время анализ текстов подписанного 25 ноября Владимиром Путиным закона об иностранных агентах в СМИ и ранее принятого закона об НКО, в сравнении с FARA, показывает их практически полную идентичность.

    Так, в случае получения статуса иностранного агента такое СМИ, если оно хочет продолжать работать в России, должно каждый квартал представлять в Министерство юстиции РФ отчет о своей деятельности, а также о получении и расходовании денег. Все публикации, в том числе и размещенные в интернете, должны предуведомляться специальной пометкой о том, что их выпустило СМИ — иностранный агент.

    Никаких иных дополнительных ограничений на деятельность СМИ — иностранных агентов не накладывается, кроме тех, которые касаются обычных законодательных запретов, связанных с пропагандой терроризма, экстремизма и провоцированием межнациональной и религиозной розни.

    Так что в этих положениях российский закон об иностранных агентах в СМИ полностью копирует и дух, и букву американского FARA.

    Посольство РФ в США: Закон об иноагентах в СМИ — ответ на агрессию Америки

    Что мы потеряем и стоит ли скорбеть?

    В настоящий момент под действие российского закона могут подпасть «Голос Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)» и другие российские проекты этой организации, что следует из писем Минюста, направленных в редакции этих СМИ в связи со вступлением в силу закона.

    Не исключено, что список иностранных агентов в прессе может быть расширен в будущем, так как закон предусматривает в том числе добровольно-уведомительный принцип расширения данного списка, в том случае если то или иное СМИ желает заявить о получении денег из-за рубежа.

    Кроме того, в распоряжении Минюста появился механизм выборочного контроля СМИ на предмет получения ими иностранного финансирования. В своих статьях закон об иностранных агентах в СМИ опирается на положение ранее принятого закона об иностранных НКО.

    В частности, в случае обнаружения факта иностранного финансирования, не оглашенного организацией в установленном порядке, российский Кодекс об административных правонарушениях позволяет Минюсту выписать штраф такой организации-нарушителю. Есть в арсенале министерства и другой, более жесткий инструмент — ликвидация такого СМИ или НКО, что уже было применено в случае с НКО «Агора».

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    Впрочем, такие меры применяются Министерством юстиции в крайних случаях и обычным решением является внесение такой организации-нарушителя в реестр НКО.

    Интересно, что нарушение закона об иностранных агентах в СМИ никак не может повлиять на блокировку сайтов таких организаций. Согласно российскому закону «О средствах массовой информации» (статья 54), такого рода действия запрещены.

    Так что в данном случае российский закон даже более гуманен, нежели американский, в котором прописаны арест руководителя организации и блокировка ее счетов в случае нарушения положений закона об иностранных агентах.

    Посольство РФ в США: Закон об иноагентах в СМИ — ответ на агрессию Америки

    Информационная война

    Нынешнее противостояние США и России в информационной сфере по своему накалу все больше напоминает боевые действия. Такое развитие событий неудивительно — в современном мире роль СМИ трудно переоценить.

    «Правильная» подача информации и создание непроницаемого «информационного кокона» вокруг индивидуума, социальной группы, а то и целого государства является частью любого локального конфликта — а тем более глобального противостояния, как это происходит в случае соперничества России и США в информационной сфере.

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    Ни для кого не секрет, что нынешняя отметка в политических взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном находится где-то между «леденящая стужа» и «абсолютный ноль». Между двумя сверхдержавами существует сразу несколько неразрешимых противоречий, касающихся как локальных конфликтов, так и, например, желания России выстроить суверенную финансовую и экономическую систему, входящего в противоречие с базовыми установками США как мирового гегемона.

    В силу такого геополитического ландшафта можно прогнозировать, что ограничительные действия и запретительные меры в сфере СМИ будут нарастать и в будущем. Однако, стоит заметить, в этой сфере Россия лишь отвечает, причем зеркально, на те решения, которые принимает Америка.  

    Автор: Алексей Анпилогов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сша #российско-американские отношения #госдепартамент сша #иностранные агенты #посольство рф в сша
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