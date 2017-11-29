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Прокопьевскому колледжу искусств будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского
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    Прокопьевскому колледжу искусств будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского

    10:47  29 Ноября 2017
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    Прокопьевскому колледжу искусств будет присвоено имя Дмитрия Хворостовского

    Кемерово, 29 ноября. В честь оперного певца Дмитрия Хворостовского назовут Прокопьевский колледж искусств, об этом попросил коллектив образовательного учреждения губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

    Название в честь Дмитрия Хворостовского — станет примером для подражания всем студентам, сообщает «Газета Кемерова». Многие выпускники принимали участие в проектах с Дмитрием Хворостовским: выпускник Прокопьевского колледжа искусств и студент Московской государственной консерватории имени П.А. Чайковского Дмитрий Мигулев и выпускник и солист Московского государственного академического камерного хора Алексей Рейтер.

    В следующем году колледжу исполнится 55 лет, и вокальное отделение отметит тоже юбилей — 40 лет. В учебном заведении учатся 155 студентов, и многие из них являются обладателями стипендий «Юные дарования Кузбасса», «Молодые дарования России» и «Юные таланты Прокопьевска».

    Автор: Дарья Смолина
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    #дмитрий хворостовский #кемеровская область #прокопьевск
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