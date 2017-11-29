В Совфеде РФ прокомментировали испытания Пхеньяном ракеты «Хвасон-15»

Москва, 29 ноября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала испытание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

«Призыв российского президента на заседании международного клуба «Валдай» о необходимости выполнения договоров о сокращении ядерного оружия должен быть услышан. Москва строго придерживается основных принципов международного права, мы требуем того же не только от Пхеньяна, но и от всех внешнеполитических игроков», — заявила Ковитиди в интервью RT.

Сенатор добавила, что все государства должны быть в равной степени заинтересованы в поддержании мира. Для этого, подчеркнула Ковитиди, необходимо строго следовать шагам, прописанным в договоре о сокращении ядерного оружия.

Член комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента также напомнила, что КНДР воспринимает как угрозу испытания, проводимые США и Южной Кореей. По мнению Ковитиди, правильным выходом из сложившейся на Корейском полуострове ситуации будет организация открытых переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что Пхеньян провел испытания баллистической ракеты «Хвасон-15». Лидер КНДР Ким Чен Ын, который лично посетил испытательный полигон, назвал состоявшийся запуск историческим успехом, подводящим итог ядерному вооружения Северной Кореи.

Отметим, в посольстве КНДР в России, комментируя испытания ракеты, заявили, что она способна нести крупный ядерный заряд и без труда достигнет любой точки Соединенных Штатов Америки. Во время испытаний ракета пролетела расстояние более чем в 900 километров за 53 минуты.