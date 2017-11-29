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Порошенко: Украина готовит к испытаниям 3D-радар для ВСУ
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    Порошенко: Украина готовит к испытаниям 3D-радар для ВСУ

    10:53  29 Ноября 2017
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    Порошенко: Украина готовит к испытаниям 3D-радар для ВСУ

    Киев, 29 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что госконцерн «Укроборонпром» готовит к испытаниям 3D-радар 80К6Т, который Вооруженные силы страны (ВСУ) смогут использовать со всеми стоящими на вооружении ЗРК.

    Как пишет украинский лидер в социальной сети Facebook, «радар может обнаруживать объекты в воздухе на расстоянии до 500 километров, обновляя данные каждые пять секунд, и сопровождать цели со сверхвысокой точностью».

    Порошенко отметил, что возможности 80К6Т позволяют использовать его как информационное звено в подразделениях воздушных сил, а также со всеми зенитно-ракетными комплексами, которые стоят на вооружении ВСУ.

    Напомним, ранее президент Украины похвастался выпуском нового «свермощного БТР» по стандартам НАТО, что вызвало неоднозначную реакцию украинцев в социальных сетях.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #порошенко
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