Алеппо: за сутки к перемирию присоединились еще два поселения

Москва, 29 ноября. В провинции Алеппо за стуки было подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения огня.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что при содействии военнослужащих РФ за минувшие сутки представители населенных пунктов Аджлас и Исламин провинции Алеппо подписали соглашения о прекращении боевых действий. Количество поселений, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 2289.

Отмечается, что продолжаются переговоры о подписании соответствующих соглашений с лидерами вооруженных формирований в провинциях Хама, Хомс, Дамаск, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент 234 формирования присоединились к режиму прекращения огня.