Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой волжанин «успокоил» грудного ребенка смертельным ударом
Новости Сирии
Алеппо: за сутки к перемирию присоединились еще два поселения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Алеппо: за сутки к перемирию присоединились еще два поселения

    10:49  29 Ноября 2017
    384

    Алеппо: за сутки к перемирию присоединились еще два поселения

    Москва, 29 ноября. В провинции Алеппо за стуки было подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения огня.

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что при содействии военнослужащих РФ за минувшие сутки представители населенных пунктов Аджлас и Исламин провинции Алеппо подписали соглашения о прекращении боевых действий. Количество поселений, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 2289.

    Отмечается, что продолжаются переговоры о подписании соответствующих соглашений с лидерами вооруженных формирований в провинциях Хама, Хомс, Дамаск, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент 234 формирования присоединились к режиму прекращения огня.

    Алеппо: за сутки к перемирию присоединились еще два поселения

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #алеппо #перемирие #соглашение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть