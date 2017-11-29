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ЛНР и ДНР подтвердили готовность передать Украине 74 пленных
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    ЛНР и ДНР подтвердили готовность передать Украине 74 пленных

    10:50  29 Ноября 2017
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    ЛНР и ДНР подтвердили готовность передать Украине 74 пленных

    Луганск, 29 ноября. ЛНР готова передать Украине 16 человек в связи с конфликтом в Донбассе, ДНР  — 58 человек, подтвердила глава рабочей группы по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

    Глава движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук заявил ранее, что Киев и республики Донбасса согласовали списки пленных для обмена. Украинская сторона на первом этапе передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. По словам главы группы по обмену Ольги Скобцевой, ЛНР подтверждает готовность к передаче пленных.

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию в апреле того же года. Урегулированием конфликта занимаются на площадке Минска и на уровне лидеров стран «нормандского формата». 

    ЛНР и ДНР подтвердили готовность передать Украине 74 пленных

    Автор: Ирина Селезнева
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    #днр #украина #лнр #обмен пленными
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