Макларен пригрозил России новыми санкциями

Брюссель, 29 ноября. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и скандально известный канадский юрист Ричард Макларен заявил, что, если Россия откажется признать результаты, опубликованные в его докладе, ее могут ожидать более серьезные последствия.

Юрист считает, что в России его скандальный доклад не читали.

«Иногда я задаюсь вопросом, читали ли они доклад», — отметил Макларен.

Russia risks worse doping sanctions, says report-maker Richard McLaren https://t.co/Zr0xYeqrIm — Daily News Telecast (@news_telecast) November 29, 2017

Кроме того, он добавил, что «чем больше Москва критикует его доклад о допинговой ситуации в российском спорте, тем больше возрастает шанс наложить в отношении РФ новые, более жесткие санкции».

Напомним, в минувший вторник экс-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) согласилось взять на себя ответственность за систему государственной поддержки допинга. Кроме того, он заявил, что «у России есть проблема с допингом».