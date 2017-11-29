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Спорт
Макларен пригрозил России новыми санкциями
Спорт
Макларен пригрозил России новыми санкциями
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    Макларен пригрозил России новыми санкциями

    10:40  29 Ноября 2017
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    Макларен пригрозил России новыми санкциями

    Брюссель, 29 ноября. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и скандально известный канадский юрист Ричард Макларен заявил, что, если Россия откажется признать результаты, опубликованные в его докладе, ее могут ожидать более серьезные последствия. 

    Юрист считает, что в России его скандальный доклад не читали.

    «Иногда я задаюсь вопросом, читали ли они доклад», — отметил Макларен. 

    Кроме того, он добавил, что «чем больше Москва критикует его доклад о допинговой ситуации в российском спорте, тем больше возрастает шанс наложить в отношении РФ новые, более жесткие санкции».

    Макларен пригрозил России новыми санкциями

    Напомним, в минувший вторник экс-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) согласилось взять на себя ответственность за систему государственной поддержки допинга. Кроме того, он заявил, что «у России есть проблема с допингом».

    Автор: Дана Балан
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