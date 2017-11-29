Путин поприветствовал участников Российско-германского сырьевого форума

Москва, 29 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов 10-го Российско-германского сырьевого форума, отметив его эффективность и востребованность для обсуждения двухстороннего сотрудничества. Текст соответствующего приветствия опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил эффективность форума, который стал востребованной платформой для обсуждения актуальных проблем сотрудничества Москвы и Берлина в минерально-сырьевой, энергетической и других экономических сферах.

«Важно, что год от года он наращивает свои возможности, предоставляет российским и германским компаниям актуальную информацию о перспективных направлениях развития сырьевых рынков и новейших технологиях, применяемых в отрасли, служит укреплению взаимовыгодной кооперации», — следует из текста телеграммы.

Путин также отметил, что на сегодняшний день от поддержания контактов между гражданскими обществами РФ и Германии и эффективности форума во многом зависит сохранение и наращивание приобретенного потенциала сотрудничества.

Российский президент пожелал участникам форума успехов в реализации задуманного.

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