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Путин поприветствовал участников Российско-германского сырьевого форума
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    Путин поприветствовал участников Российско-германского сырьевого форума

    12:00  29 Ноября 2017
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    Путин поприветствовал участников Российско-германского сырьевого форума

    Москва, 29 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов 10-го Российско-германского сырьевого форума, отметив его эффективность и востребованность для обсуждения двухстороннего сотрудничества. Текст соответствующего приветствия опубликован на официальном сайте Кремля. 

    Путин поприветствовал участников Российско-германского сырьевого форума

    Российский лидер отметил эффективность форума, который стал востребованной платформой для обсуждения актуальных проблем сотрудничества Москвы и Берлина в минерально-сырьевой, энергетической и других экономических сферах.

    «Важно, что год от года он наращивает свои возможности, предоставляет российским и германским компаниям актуальную информацию о перспективных направлениях развития сырьевых рынков и новейших технологиях, применяемых в отрасли, служит укреплению взаимовыгодной кооперации», — следует из текста телеграммы.

    Путин поприветствовал участников Российско-германского сырьевого форума

    Путин также отметил, что на сегодняшний день от поддержания контактов между гражданскими обществами РФ и Германии и эффективности форума во многом зависит сохранение и наращивание приобретенного потенциала сотрудничества. 

    Российский президент пожелал участникам форума успехов в реализации задуманного. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #экономика #германия
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