В обход Украины: Минтранс РФ пообещал до конца года перевести движение всех поездов

Москва, 29 ноября. До конца 2017 года движение всех российских поездов будет переведено на новый железнодорожный обход Украины Журавка-Миллерово. Об этом сообщил в среду министр транспорта РФ Максим Соколов.

«До конца этого года это направление заработает в полном объёме, и мы полностью переведём движение поездов в соответствии с нормативным графиком», — приводит его слова ТАСС.

Таким образом, к концу 2017 года на новые пути будут переведены 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых.

Напомним, как сообщала газета «Известия», первые пассажирские поезда в обход Украины по новому участку железной дороги Журавка-Миллерово были запущены 15 ноября. Новые пути проходят по Воронежской и Ростовской области. По ним уже идут поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и обратно.