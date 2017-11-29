Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Молодой волжанин «успокоил» грудного ребенка смертельным ударом
Общество
В обход Украины: Минтранс РФ пообещал до конца года перевести движение всех поездов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В обход Украины: Минтранс РФ пообещал до конца года перевести движение всех поездов

    10:49  29 Ноября 2017
    326

    В обход Украины: Минтранс РФ пообещал до конца года перевести движение всех поездов

    Москва, 29 ноября. До конца 2017 года движение всех российских поездов будет переведено на новый железнодорожный обход Украины Журавка-Миллерово. Об этом сообщил в среду министр транспорта РФ Максим Соколов.

    «До конца этого года это направление заработает в полном объёме, и мы полностью переведём движение поездов в соответствии с нормативным графиком», — приводит его слова ТАСС.

    Таким образом, к концу 2017 года на новые пути будут переведены 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых.

    Напомним, как сообщала газета «Известия», первые пассажирские поезда в обход Украины по новому участку железной дороги Журавка-Миллерово были запущены 15 ноября. Новые пути проходят по Воронежской и Ростовской области. По ним уже идут поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Новороссийск, Адлер и обратно.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #поезд #ржд
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть