Сирия сегодня: курды обстреливают турецких военных, политика США в САР

Сирия, 29 ноября. Бывший сотрудник ЦРУ рассказал о политике Соединенных Штатов на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Глава государственного департамента Рекс Тиллерсон выступил против сирийского лидера Башара Асада. СМИ сообщают об обстреле курдами турецких военных. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Политика США

Соединенные Штаты сохранят свое военное присутствие в САР и продолжат оказывать военную поддержку курдам, несмотря на заявление о ее прекращении. Об этом РИА Новости заявил бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди.

«Присутствие США в Сирии не прекращается. Турки утверждают, что в стране сейчас находится 13 американских баз, некоторые из которых, по всей видимости, постоянные», — рассказал Джиралди.

По его словам, нахождение Соединенных Штатов в регионе даст американцам возможность «присутствовать на любых переговорах, которые состоятся для того, чтобы положить конец гражданской войне». Он отметил, что Штаты будут стремиться найти другой способ, чтобы продолжить вооружать и финансировать курдов, «не сводя турок с ума».

Как ранее сообщала «Газета.ru», Штаты вывели свои войска с одной из двух своих баз на юге Сирии в рамках договоренностей с Российской Федерацией о формировании зоны деэскалации в провинции Даръа.

Заявление Тиллерсона

Женевский процесс по САР не предусматривает политического решения, которое бы оставило президента страны Башара Асада у власти. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Наши европейские партнеры должны оставаться надежными сторонниками женевского процесса под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Это может быть основой восстановления страны (Сирии, — Прим. ФАН) и реализации политического решения, которое не оставляет никакой роли для власти Асада или его семьи в сирийском правительстве», — заявил Тиллерсон.

Напомним, восьмой раунд межсирийских переговоров официально начался в Женеве со встречи специального посланника Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции во главе с Насером Харири.

Турки под огнем

Турецкие средства массовой информации сообщают, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) открыли огонь по приграничному посту турецкой армии в провинции Килис, ранив одного солдата. Отмечается, что огонь шел со стороны сирийского региона Африн, который контролируют курды. Турецкие военные открыли ответный огонь. Стоит заметить, что официальных подтверждений этой информации нет.

Анкара считает YPG террористической организацией, которая связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о возможности турецкой военной операции в Африне против YPG, которые, по его мнению, угрожают национальной безопасности страны.