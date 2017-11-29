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Украинское предприятие «Нефтехиммонтаж» заключает новые контракты с Россией
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    Украинское предприятие «Нефтехиммонтаж» заключает новые контракты с Россией

    10:32  29 Ноября 2017
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    Украинское предприятие «Нефтехиммонтаж» заключает новые контракты с Россией
    Сумы, 29 ноября. Сумское предприятие «Нефтехиммонтаж» несмотря на запреты продолжает работать с российскими компаниями и заключает новые контракты, сообщил источник Федерального агентства новостей. 

    Предприятие из Харьковской области, работающее в сфере монтажа и ремонта башен-градирен, сферических хранилищ, паровых котлов плодотворно работает в Пензенской области России. На данный момент у предприятия два действующих контракта.

    Один из них заключен в 2017 году, он касается помощи в монтаже оборудования для «Пензенского завода нестандартного оборудования» и «Пензенского завода крупногабаритного оборудования». 

    Сумский «Нефтехиммонтаж» часть работ выполняет на территории заказчика. Стоимость подобных контрактов — несколько миллионов рублей. По данным источника ФАН, один из контрактов, который заканчивается в этом году, могут продлить на 2018 год.

    Украинское предприятие «Нефтехиммонтаж» заключает новые контракты с Россией

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #украина #пенза #завод
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