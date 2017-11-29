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Сирия: российские военные доставили около трех тонн гумпомощи в провинцию Хама
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    Сирия: российские военные доставили около трех тонн гумпомощи в провинцию Хама

    10:29  29 Ноября 2017
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    Сирия: российские военные доставили около трех тонн гумпомощи в провинцию Хама

    Москва, 29 ноября. Российские военнослужащие провели очередную гуманитарную акцию в провинции Хама.

    Военное ведомство РФ сообщило, что сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки доставили 2,6 тонны продовольствия в населенный пункт Акареб эс-Сафи провинции Хама. В ходе гуманитарной акции медицинскую помощь получили 127 местных жителей.

    Отмечается, что российская военная полиция обеспечила безопасность для гуманитарной колонны по линии ООН, которая привезла жителям населенного пункта Нашабия провинции Дамаск 54 тонны гуманитарного груза. Сирийцы получили продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости.

    Сирия: российские военные доставили около трех тонн гумпомощи в провинцию Хама

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #дамаск #хама
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