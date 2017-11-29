«Троллинг 800 уровня»: в Запорожье бойцам АТО выделили «огороды» на кладбище

Киев, 29 ноября. В Запорожской области бойцам АТО выделили обещанные земли сельскохозяйственного значения на кладбище, сообщают украинские СМИ.

После двухлетнего ожидания «герои» получили акты на земельные наделы, однако по приезде обнаружили на их месте захоронения. На кладбище уже находятся десятки могил, и оно продолжает расти.

Украинские чиновники помочь своим «героям» и выполнить обещание не спешат. В настоящее время они спорят с местным сельсоветом, который утверждает, что своевременно уведомлял областные власти о планах расширить сельское кладбище. Однако, как отмечают сами боевики, даже в том случае, если кладбище будет ликвидировано, использовать землю в сельскохозяйственных целях будет нельзя по санитарным нормам.

Впрочем, такое отношение к бойцам АТО на Украине не в новинку, считает украинский общественный деятель и экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.

По словам Журавко, маршруток, в которым вернувшимся из АТО рады, – единицы, при этом бойцов регулярно выгоняют из увеселительных заведений, «лишь завидев камуфляжную экипировку», а на киевских вокзалах, как пишет экс-депутат, их одно время даже пытались травить.

Что касается сельскохозяйственных земель, то их, сообщает Журавко, и раньше бойцам АТО выделяли не в самых лучших местах – преимущественно на помойках. Однако в инциденте с кладбищем украинские чиновники превзошли самих себя.

«Главным образом, местные гор- и сельсоветы норовили отбояриваться от «защитников» выделением земельных нарезов на помойках и мусорниках, однако, в Запорожской области «воинов света» потроллили реально где-то на 800 уровне, предложив «героям АТО» земельные участки на… кладбище. Очень неоднозначное решение, надо сказать», — пишет Журавко.

Напомним, вооруженный конфликт на восточной границе Украины продолжается с 2014 года. После того, как Донецкая и Луганская народные республики объявили себя независимыми, Киев начал военную операцию против них. С тех пор жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию, ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня.