Хомс: боевики нарушили режим перемирия на севере провинции

Москва, 29 ноября. Министерство обороны России сообщило о четырех нарушениях перемирия в сирийских зонах деэскалации.

По данным сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Хомс (1), Дамаск (1) и Алеппо (2). Анкара зафиксировала три случая стрельбы в зоне деэскалации провинции Дамаск.

Огонь велся со стороны боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (организации запрещены в России) и носил характер беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия. Военное ведомство РФ расценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

1 Организация запрещена на территории РФ.