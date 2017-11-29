Посольство КНДР в РФ рассказало о потенциале ракеты «Хвасон-15»

Москва, 29 ноября. Северокорейская баллистическая ракета «Хвасон-15», об успешных испытаниях которой раннее сообщил Пхеньян, может нести крупный ядерный заряд и достичь любой точки США. Об этом сообщили в посольстве КНДР в Москве.

«Хвасон-15» оснащается системой оружия, способной нагрузить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США», — приводит РИА Новости сообщение северокорейской дипломатической миссии.

В заявлении посольства КНДР в Москве также отмечается, что Пхеньян занимается разработкой и развитием стратегического оружия для защиты независимости и территориальной целостности страны от политики, проводимой Вашингтоном. Речь идет о политике ядерного шантажа со стороны США, подчеркнули представители северокорейской дипломатической миссии.

В консульстве КНДР также отметили, что «Хвасон-15» не является угрозой для стран, которые не нарушают интересов Северной Кореи.

Напомним, ранее стало известно, что баллистическая ракета «Хвасон-15», запущенная с территории КНДР, преодолела расстояние в 950 километров за 53 минуты и упала в исключительной экономической зоне Японии. Как отметил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, заявление Пхеньяна о возможностях ракеты являются угрожающим сигналом, который наверняка вызовет сильное волнение в мировом сообществе.