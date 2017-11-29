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Кинокритики составили список лучших комедий XXI века
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    Кинокритики составили список лучших комедий XXI века

    10:29  29 Ноября 2017
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    Кинокритики составили список лучших комедий XXI века

    Москва, 29 ноября. Кинопортал Collider составил список 35 лучших кинокомедий, которые вышли на телеэкраны за последние 17 лет.

    В их числе оказались такие анимационные ленты, как «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Отряд «Америка»: Всемирная полиция» и «Лего. Фильм».

    Кроме того, в списке оказались три кинокартины Эдгара Райта: «Скотт Пилигрим против всех», «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон».

    Два фильма с Уиллом Ферреллом также пополнили список — «Сводные братья и «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди».

    Журналисты кинопортала дали высокую оценку двум драмам с элементами комедии: «Залечь на дно в Брюгге» и «Милая Фрэнсис».

    Нашлось место в списке фильмам «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Мачо и ботан», «Убойные каникулы», «В пролете», «Славные парни», «Сорокалетний девственник», «Девичник в Вегасе», «Шпион» и даже «Борат».

    Были также названы «Дрянные девчонки», «Школа рока», «Супер Майк XXL» и «Отель «Гранд Будапешт», пишет агентство «Ридус».

    Напомним, ранее издание New Musical Express опубликовало список из пяти худших фильмов за всю историю кинематографа.

    Автор: Тимур Румянцев
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