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Стало известно, сколько россияне готовы потратить на отдых
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    Стало известно, сколько россияне готовы потратить на отдых

    10:17  29 Ноября 2017
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    Стало известно, сколько россияне готовы потратить на отдых

    Москва, 29 ноября. Большинство россиян (43%) не тратят более 10% семейного бюджета на организацию приятного досуга, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. 

    На отдых в России граждане тратят не более 20%, такая тенденция сохранилась с 2012 года. Порядка 43% респондентов говорят, что досуг забирает всего 10% их доходов. Только 16% опрошенных тратят от 11% до 20%, сообщает ВЦИОМ. Большое внимание организации интересного отдыха уделяется в мегаполисах — Петербурге и Москве.

    Люди старшего возраста вовсе не тратят деньги на развлечения — это касается 22% россиян. Из них большая часть — люди старше 60 лет и жители сельской местности, пишет РИА Новости.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россияне #опрос
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