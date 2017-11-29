Стало известно, сколько россияне готовы потратить на отдых

Москва, 29 ноября. Большинство россиян (43%) не тратят более 10% семейного бюджета на организацию приятного досуга, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

На отдых в России граждане тратят не более 20%, такая тенденция сохранилась с 2012 года. Порядка 43% респондентов говорят, что досуг забирает всего 10% их доходов. Только 16% опрошенных тратят от 11% до 20%, сообщает ВЦИОМ. Большое внимание организации интересного отдыха уделяется в мегаполисах — Петербурге и Москве.

Люди старшего возраста вовсе не тратят деньги на развлечения — это касается 22% россиян. Из них большая часть — люди старше 60 лет и жители сельской местности, пишет РИА Новости.