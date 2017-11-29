Около 360 человек задержаны в Турции за связи с Гюленом

Анкара, 29 ноября. Турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 360 человек, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Как сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ордера на арест выдала прокуратура Стамбула. В числе задержанных 343 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции Турции направит запросы в 22 страны с требованием выдать 45 членов организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Напомним ,что власти Турции обвиняет FETO в организации попытки государственного переворота. В июле 2016 года под контролем оппозиционеров находился ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле.