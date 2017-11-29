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Около 360 человек задержаны в Турции за связи с Гюленом
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    Около 360 человек задержаны в Турции за связи с Гюленом

    10:37  29 Ноября 2017
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    Около 360 человек задержаны в Турции за связи с Гюленом

    Анкара, 29 ноября. Турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 360 человек, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

    Как сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ордера на арест выдала прокуратура Стамбула. В числе задержанных 343 военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что министерство юстиции Турции направит запросы в 22 страны  с требованием выдать 45 членов организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

    Напомним ,что власти Турции обвиняет FETO в организации попытки государственного переворота. В июле 2016 года под контролем оппозиционеров находился ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #турция #гюлен #задержания
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