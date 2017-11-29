Около 360 человек задержаны в Турции за связи с Гюленом
Анкара, 29 ноября. Турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 360 человек, подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).
Как сообщает телеканал NTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ордера на арест выдала прокуратура Стамбула. В числе задержанных 343 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что министерство юстиции Турции направит запросы в 22 страны с требованием выдать 45 членов организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Напомним ,что власти Турции обвиняет FETO в организации попытки государственного переворота. В июле 2016 года под контролем оппозиционеров находился ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле.