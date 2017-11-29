Мурадов объяснил, почему на Западе выпускают карты с российским Крымом

Севастополь, 29 ноября. Выпускаемые в других государствах карты с российским Крымом говорят о том, что западная общественность начинает принимать волеизъявление крымчан быть в составе Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Он отметил, что нет необходимости переоценивать тот факт, что на Западе публикуют карты с российским полуостровом.

«…С другой стороны, это определенный показатель того, что в общественном мнении, в СМИ западных государств уже укореняется понимание, что нет возврата к тому, что кто-то крымчан может заставить пересмотреть свое решение о воссоединении с Россией», — подчеркнул Мурадов.

Вице-премьер также добавил, что издание таких карт свидетельствует о том, что на Западе «появляется все больше здравомыслящих людей».

Кроме того, Мурадов выразил уверенность в том, что если провести новый референдум по статусу Крыма, итог будет аналогичный, передает ТАСС.

Напомним, ранее издание The New York Times Ранее разместило статью с картой, на которой Крым был изображен одним цветом с остальной территорией РФ. Впрочем, это далеко не первый случай, когда Крым изображают частью России.

New York Times called Crimea a disputed territory of Russia and Ukraine in the article on $7bln project to link peninsula https://t.co/iCTdoVE6MN pic.twitter.com/j1kpjZjMFR — Richard Buckingham (@Buckingham1980) November 16, 2017

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. По итогам референдума более 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.