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Мурадов объяснил, почему на Западе выпускают карты с российским Крымом
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    Мурадов объяснил, почему на Западе выпускают карты с российским Крымом

    10:27  29 Ноября 2017
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    Мурадов объяснил, почему на Западе выпускают карты с российским Крымом

    Севастополь, 29 ноября. Выпускаемые в других государствах карты с российским Крымом говорят о том, что западная общественность начинает принимать волеизъявление крымчан быть в составе Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. 

    Он отметил, что нет необходимости переоценивать тот факт, что на Западе публикуют карты с российским полуостровом.

    «…С другой стороны, это определенный показатель того, что в общественном мнении, в СМИ западных государств уже укореняется понимание, что нет возврата к тому, что кто-то крымчан может заставить пересмотреть свое решение о воссоединении с Россией», — подчеркнул Мурадов.

    Вице-премьер также добавил, что издание таких карт свидетельствует о том, что на Западе «появляется все больше здравомыслящих людей».

    Мурадов объяснил, почему на Западе выпускают карты с российским Крымом

    Кроме того, Мурадов выразил уверенность в том, что если провести новый референдум по статусу Крыма, итог будет аналогичный, передает ТАСС.

    Напомним, ранее издание The New York Times Ранее разместило статью с картой, на которой Крым был изображен одним цветом с остальной территорией РФ. Впрочем, это далеко не первый случай, когда Крым изображают частью России.

    После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. По итогам референдума более 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #украина #крым #запад #севастополь #референдум
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