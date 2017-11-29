Ученые рассказали, как психология и мораль помогают создавать вирусный контент

Кембридж, 29 ноября. После стартовавшей в 2014 году небывало успешной вирусной кампании Ice Bucket Challenge (участники которой снимали видео, в которых выливали себе на голову ведро холодной воды со льдом и вызывали другого человека повторить это), ученые заинтересовались причинами, которые заставляют людей вовлекаться в подобные акции, создавая при этом «вирусный контент». Как стало ясно, все интернет-кампании, которые имеют шансы стать вирусными, используют факторы психологии и морали.

Как отмечает ученый из Кембриджского университета в своей статье, «вирусный» эффект различных кампаний объясняется подражанием — люди подражают тем, кто им нравится, следуя принципам влияния — «все делают это» — и нормативности — «другие считают, что ты должен сделать это».

Наиболее вирусным, при этом, оказывается контент, который содержит сильный моральный заряд — причем не так важно, позитивный или негативный. Людям хочется воспроизводить позитивное моральное послание, поскольку они считают, что это сделает их лучше в глазах других, и хочется обсуждать и осуждать контент с негативным моральным посланием — чтобы показать, что они выше этого.

При этом, как пишет Planet Today, чем быстрее «эпидемия» вирусного контента достигнет своего апогея, тем быстрее она спадет — в то время как многие мемы и кампании способны длиться годами, слишком модные начинания способны растерять популярность уже через несколько недель.