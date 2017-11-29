Еще 15 котят дальневосточного леопарда появились в Приморье

Владивосток, 29 ноября. Фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» с начала года зафиксировали 15 новых котят дальневосточного леопарда.

Об этом РИА Новости сообщил представитель нацпарка. Котята разного возраста, фиксировались с начала этого года. При этом специалисты надеются, что при начале нового этапа фотомониторинга эти цифры могут значительно увеличиться в большую сторону.

По его словам, окончательные итоги фотомониторинга за 2017 появятся весной 2018 года после проверки тех камер, которые устанавливаются в конце осени — зимой этого года.

Ранее сообщалось, что самка леопарда Памела родила детеныша в нацпарке Приморья.