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Россия
Еще 15 котят дальневосточного леопарда появились в Приморье
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    Еще 15 котят дальневосточного леопарда появились в Приморье

    10:00  29 Ноября 2017
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    Еще 15 котят дальневосточного леопарда появились в Приморье

    Владивосток, 29 ноября. Фотоловушки нацпарка «Земля леопарда» с начала года зафиксировали 15 новых котят дальневосточного леопарда.

    Об этом РИА Новости сообщил представитель нацпарка. Котята разного возраста, фиксировались с начала этого года. При этом специалисты надеются, что при начале нового этапа фотомониторинга эти цифры могут значительно увеличиться в большую сторону.

    По его словам, окончательные итоги фотомониторинга за 2017 появятся весной 2018 года после проверки тех камер, которые устанавливаются в конце осени — зимой этого года. 

    Ранее сообщалось, что самка леопарда Памела родила детеныша в нацпарке Приморья.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #приморье #леопард
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