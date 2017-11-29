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Россия
Нарушителей закона о СМИ-иноагентах предложили штрафовать на 5 млн рублей
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    Нарушителей закона о СМИ-иноагентах предложили штрафовать на 5 млн рублей

    10:46  29 Ноября 2017
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    Нарушителей закона о СМИ-иноагентах предложили штрафовать на 5 млн рублей

    Москва, 29 ноября. На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предполагающий поправки в российский Кодекс об административных нарушениях, согласно которым вводится штраф за нарушение закона о СМИ-«иноагентах». Максимальный штраф по данному нарушению составит 5 млн рублей, что является более чем солидной суммой для любого издания.

    В качестве авторов законопроекта выступили депутат Госдумы Павел Крашенинников, возглавляющий комитет по госстроительству и законодательству и председатель аналогичного комитета в Совете Федерации Андрей Клишас.

    Нарушителей закона о СМИ-иноагентах предложили штрафовать на 5 млн рублей

    Предлагается дополнить КоАП РФ новостей статьей под номером 19.34 — «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента». За грубые нарушения физические лица могут получить штраф до 100 тысяч рублей или арест до 15 суток, а юридические — штраф до 5 млн рублей.

    Автор: Валентин Меликов
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