Капсулу с прахом Хворостовского доставили в Красноярск

Красноярск, 29 ноября. Капсула с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского доставлена в Красноярск, где она будет захоронена в соответствии с волей народного артиста России.

«Капсула доставлена в Красноярск. Родственники получили уведомления. Теперь будем ждать официальной церемонии захоронения после того, как все вопросы будут урегулированы», — сообщила ТАСС и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Напомним, всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался неделю назад в Лондоне. Народному артисту РФ было 55 лет назад. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. Летом 2015 года на официальном сайте оперного певца появилось сообщение об отмене выступлений Хворостовского в связи с тем, что у него диагностирована опухоль мозга.

В начале лета 2017 года года Хворостовский выступил в Большом концертном зале Красноярска. По окончании музыкального вечера артисту было присвоено звание почетного гражданина Красноярского края.

Отметим, в соответствии с волей Хворостовского, часть его праха была захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы недалеко от могилы оперного певца Федора Шаляпина. Другую часть праха народный артист России завещал похоронить в Красноярске, где Хворостовский родился и вырос.

Ранее стало известно, что Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми».