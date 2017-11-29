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Капсулу с прахом Хворостовского доставили в Красноярск
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    Капсулу с прахом Хворостовского доставили в Красноярск

    10:15  29 Ноября 2017
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    Капсулу с прахом Хворостовского доставили в Красноярск

    Красноярск, 29 ноября. Капсула с частью праха оперного певца Дмитрия Хворостовского доставлена в Красноярск, где она будет захоронена в соответствии с волей народного артиста России.

    «Капсула доставлена в Красноярск. Родственники получили уведомления. Теперь будем ждать официальной церемонии захоронения после того, как все вопросы будут урегулированы», — сообщила ТАСС и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.

    Напомним, всемирно известный российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался неделю назад в Лондоне. Народному артисту РФ было 55 лет назад. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. Летом 2015 года на официальном сайте оперного певца появилось сообщение об отмене выступлений Хворостовского в связи с тем, что у него диагностирована опухоль мозга.

    В начале лета 2017 года года Хворостовский выступил в Большом концертном зале Красноярска. По окончании музыкального вечера артисту было присвоено звание почетного гражданина Красноярского края. 

    Отметим, в соответствии с волей Хворостовского, часть его праха была захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы недалеко от могилы оперного певца Федора Шаляпина. Другую часть праха народный артист России завещал похоронить в Красноярске, где Хворостовский родился и вырос.  

    Ранее стало известно, что Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми». 

    Автор: Федор Веснин
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    #красноярск #хворостовский #похороны #прах
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