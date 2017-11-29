Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Москва, 29 ноября. Трагический инцидент произошел в Шаховском районе Подмосковья: при пожаре в частном доме погибли три человека.

В пресс-службе областного ГУ МЧС России рассказали, что сообщение о пожаре в дачном доме по адресу деревня Кобылино в Шаховском районе Подмосковья в СНТ «Тополек» поступило в оперативную дежурную смену в 06.45.

Огонь охватил площадь 100 кв. метров. Возгорание было локализовано в 08.00. В пресс-службе подмосковного главка МЧС добавили, что на месте были обнаружены тела трех погибших человек.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Как сообщало сетевое издание «360», ранее из‐за пожара в московском клубе «16 тонн» были эвакуированы 15 человек.