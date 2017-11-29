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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
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    Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

    10:08  29 Ноября 2017
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    Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

    Москва, 29 ноября. Трагический инцидент произошел в Шаховском районе Подмосковья: при пожаре в частном доме погибли три человека. 

    В пресс-службе областного ГУ МЧС России рассказали, что сообщение о пожаре в дачном доме по адресу деревня Кобылино в Шаховском районе Подмосковья в СНТ «Тополек» поступило в оперативную дежурную смену в 06.45.

    Огонь охватил площадь 100 кв. метров. Возгорание было локализовано в 08.00. В пресс-службе подмосковного главка МЧС добавили, что на месте были обнаружены тела трех погибших человек.

    В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

    Как сообщало сетевое издание «360», ранее из‐за пожара в московском клубе «16 тонн» были эвакуированы 15 человек.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #пожар #подмосковье
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