Три человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье
Москва, 29 ноября. Трагический инцидент произошел в Шаховском районе Подмосковья: при пожаре в частном доме погибли три человека.
В пресс-службе областного ГУ МЧС России рассказали, что сообщение о пожаре в дачном доме по адресу деревня Кобылино в Шаховском районе Подмосковья в СНТ «Тополек» поступило в оперативную дежурную смену в 06.45.
Огонь охватил площадь 100 кв. метров. Возгорание было локализовано в 08.00. В пресс-службе подмосковного главка МЧС добавили, что на месте были обнаружены тела трех погибших человек.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
Как сообщало сетевое издание «360», ранее из‐за пожара в московском клубе «16 тонн» были эвакуированы 15 человек.
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