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Стороннику Навального вернули деньги, пожертвованные на воображаемую «кампанию» блогера
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    Стороннику Навального вернули деньги, пожертвованные на воображаемую «кампанию» блогера

    12:05  29 Ноября 2017
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    Суд вернул стороннику Навального деньги, пожертвованные на воображаемую избирательную кампанию

    Москва, 29 ноября. Суд подтвердил, что Алексей Навальный не имеет права баллотироваться в президенты на выборах 2018 года, и взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Михаила Костенко, который пожертвовал деньги на президентскую кампанию блогера. Соответствующее решение принял в среду Савеловский суд Москвы, сообщил член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло, представляющий интересы истца.

    «Суд удовлетворил наш иск в полном объеме, — написал он в Twitter. — Взыскана сумма пожертвования — 50000 рублей и госпошлина. Документально установлено решением суда, что Навальный не имеет права собирать деньги и выдвигаться в президенты».

    Сторонник Навального Костенко перечислил деньги на его избирательную кампанию, однако позже узнал, что у блогера есть непогашенная судимость, а значит, он не может участвовать в предстоящих выборах.

    При этом, как стало известно, ФБК поспешил вернуть данную сумму еще до суда, фактически признав иск.

    Стороннику Навального вернули деньги, пожертвованные на воображаемую «кампанию» блогера

    По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, Навальный по закону сможет участвовать в избирательной кампании не раньше, чем через 10 лет — после 2028 года.

    «Пусть не давлением улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента», — заявила Памфилова.

    Она добавила, что сторонники Навального распространяют ложные сведения о том, что он может выдвигать свою кандидатуру в президенты на предстоящих выборах.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #навальный #костенко #ремесло
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