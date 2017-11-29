Стороннику Навального вернули деньги, пожертвованные на воображаемую «кампанию» блогера

Москва, 29 ноября. Суд подтвердил, что Алексей Навальный не имеет права баллотироваться в президенты на выборах 2018 года, и взыскал с него 50 тысяч рублей в пользу Михаила Костенко, который пожертвовал деньги на президентскую кампанию блогера. Соответствующее решение принял в среду Савеловский суд Москвы, сообщил член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло, представляющий интересы истца.

«Суд удовлетворил наш иск в полном объеме, — написал он в Twitter. — Взыскана сумма пожертвования — 50000 рублей и госпошлина. Документально установлено решением суда, что Навальный не имеет права собирать деньги и выдвигаться в президенты».

Взыскана вся сумма пожертвования - 50 000 и госпошлина. Документально установлено решением суда, что Навальный не имеет права собирать деньги и выдвигаться в президенты — Илья Ремесло (@iremeslo) November 29, 2017

Сторонник Навального Костенко перечислил деньги на его избирательную кампанию, однако позже узнал, что у блогера есть непогашенная судимость, а значит, он не может участвовать в предстоящих выборах.

При этом, как стало известно, ФБК поспешил вернуть данную сумму еще до суда, фактически признав иск.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, Навальный по закону сможет участвовать в избирательной кампании не раньше, чем через 10 лет — после 2028 года.

«Пусть не давлением улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента», — заявила Памфилова.

Она добавила, что сторонники Навального распространяют ложные сведения о том, что он может выдвигать свою кандидатуру в президенты на предстоящих выборах.