Запахло порохом: в Совфеде оценили ракетные испытания КНДР

Сегодня ночью Северная Корея провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая способна поразить любую цель на территории США. По мнению Франца Клинцевича, первого зампредседателя комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента, в воздухе «запахло порохом».

«Позицию России по этой проблеме озвучит президент. Не думаю, что Россия, как и Китай, одобрят произошедшее, зная, какие сложности существуют из-за ядерных процессов в Северной Корее. Но есть еще и другой момент. Пхеньян официально заявил, что создал полноценные ракетно-ядерные силы, и их ракеты с ядерным боеприпасом способны достичь любой цели в Соединенных Штатах. С точки зрения международной дипломатии это явно враждебное и угрожающее заявление, и это вызывает сильное беспокойство всего мирового сообщества», — отметил сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей.

При этом Франц Клинцевич, будучи человеком военным, сомневается, что КНДР действительно имеет такое прицельное средство доставки ядерного боеприпаса.

«По моему личному мнению, Северная Корея блефует. Эта риторика ничем не подтверждена. И сегодня, когда было столько напряжения, а сейчас все более-менее успокоилось, определились по санкциям, надо было бы выходить из этой ситуации, а Пхеньян, наоборот, ее усугубляет. Зачем? Непонятно. Я раньше знал, что вся эта возня была мишурой, отвлекающим маневром. А сегодня реально начало пахнуть порохом, потому что Северная Корея сделала серьезный перебор», — считает сенатор.

По мнению Франца Клинцевича, сегодняшнее заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о «завершении ядерного вооружения» Северной Кореи, сделанное после того, как Пентагон назвал его страну «главным стратегическим вызовом интересам США», могло быть неслучайно.

«То, что мы обсуждаем, даже для людей, участвующих в провокации, — явный перебор. Надо смотреть, что последует за этим дальше, в том числе со стороны США. Американцы в этом плане очень продвинутые ребята, умеют проводить специальные операции. Но я считаю, что вся бутафория, которая происходит, предназначена, прежде всего, для России. Китай не будут трогать. С ним, возможно, будут разбираться только после России. Это серьезная военно-политическая стратегия, которую Вашингтон даже не скрывает. Но сегодняшнее заявление КНДР все же вызывает большие опасения. Если они в системе провокаций, то понятно. А если нет, то это действительно может привести к конфликту в Тихоокеанском регионе. Реально запахло порохом. Жизнь покажет», — сказал первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на ночном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» и оценил его как «исторический успех в завершении ядерного вооружения государства», передает «Газета.ru».