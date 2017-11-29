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США просят СБ ООН принять резолюцию для борьбы с возвращающимися боевиками ИГ
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    США просят СБ ООН принять резолюцию для борьбы с возвращающимися боевиками ИГ

    9:43  29 Ноября 2017
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    США просят СБ ООН принять резолюцию для борьбы с возвращающимися боевиками ИГ

    Москва, 29 ноября. Во вторник США выдвинули в СБ ООН предложение принять новую резолюцию по нейтрализации террористической угрозы ИГ1 (запрещена в России), направленную на борьбу с возвращающимися боевиками.

    Об этом заявила заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Мишель Сисон. По ее словам, существующих мер Совбеза ООН на данный момент недостаточно.

    Дипломат отметила, что, несмотря на прогресс в борьбе против ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), угроза в последнее время трансформировалась и заключается в иностранных террористах-боевиках, которые возвращаются на родину по мере того, как ИГ (запрещена в РФ) утрачивает контроль над территориями.

    «По мере того, как ИГ (запрещена в РФ) утрачивает контроль над территориями, некоторые их сторонники отправляются в путь: кто-то возвращается домой, кто-то следует в другие страны. Мы видим все больше закаленных террористов, путешествующих по всему миру, которые совершают нападения от имени ИГ (запрещена в РФ)», — приводит слова Сисон ТАСС.

    США просят СБ ООН принять резолюцию для борьбы с возвращающимися боевиками ИГ

    Сисон также подчеркнула, что поражение террористов в Ираке и Сирии пока еще не привело к уходу в прошлое самой террористической идеологии и концепции группировки.

    Ранее СБ ООН принял резолюцию 2178 по вопросу иностранных террористов-боевиков в 2014 году. Она призывала государства принять законодательные меры, пресекающие вербовку новых экстремистов, финансирование терроризма, а также пересечение границы боевиками.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #иг #оон
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