Китай отправит в Сирию спецназ для уничтожения боевиков в Восточной Гуте

Пекин, 29 ноября. Китайский спецназ отправится в Сирию для борьбы с боевиками «Исламского движения Восточного Туркестана» (ИДВТ; организация признана ООН террористической), которые были обнаружены в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом стало известно по итогам переговоров советника президента Сирии Бусейны Шаабан с представителями оборонного ведомства КНР.

Как сообщила Шаабан в интервью китайскому агентству «Синьхуа», Пекин может направить в Сирию отряды элитных подразделений «Сибирские тигры» Синцзянского военного округа и «Ночные тигры» из военного округа Ланчжоу.

Шаабан также отметила конструктивную роль России в политическом урегулировании кризиса в САР, подчеркнув, что Москва является союзником Дамаска в борьбе с терроризмом.

Напомним, власти Сирии разрешили Китаю ввести пять тысяч военных на территории страны в 2015 году. В сентябре того же года ВКС РФ начали оказывать помощь в борьбе с терроризмом армии Сирии по просьбе президента САР Башара Асада.