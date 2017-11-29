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В Великобритании создали концепт идеального автомобиля
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    В Великобритании создали концепт идеального автомобиля

    9:49  29 Ноября 2017
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    В Великобритании создали концепт идеального автомобиля

    Лондон, 29 ноября. Создатели онлайн-сервиса по покупке авто в Великобритании WeBuyAnyCar провели опрос, по результатам которого удалось создать прообраз идеального автомобиля, информирует издание Motor. В опросе принимали участие 2,3 тыс. автолюбителей.

    Большинство из них заявили, что идеальная модель обязательно должна быть кроссовером в ярко-синей цветовой гамме. Они считают, что передняя часть корпуса должна быть взята у Alfa Romeo Giulia, фары – от «шестерки» BMW, кузов машины — у Lamborghini Urus. Колеса британцы предлагают позаимствовать у Honda Civic Type R, спойлер оторвать от Lamborghini Gallardo, двери взять у Audi R8.

    Респонденты также оказались весьма патриотичны и предложили выпускать безупречное транспортное средство под флагом Bentley.

    Напомним, ранее «Яндекс» опубликовал видео испытаний беспилотного автомобиля собственной разработки

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #великобритания
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