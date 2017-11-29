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ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Йемене
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    ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Йемене

    9:43  29 Ноября 2017
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    ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Йемене

    Сана, 29 ноября. Экстремистская группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в городе Аден, расположенном на юге Йемена. Об этом в среду передает агентство Reuters.

    Напомним, транспортное средство со взрывчаткой протаранило здание министерства финансов Йемена.

    После взрыва произошли столкновения. В ходе террористической атаки погиб, по меньшей мере, один человек, еще четыре человека получили ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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