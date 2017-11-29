ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Йемене

Сана, 29 ноября. Экстремистская группировка «Исламское государство»1 (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в городе Аден, расположенном на юге Йемена. Об этом в среду передает агентство Reuters.

Islamic State claims responsibility for Aden car bomb: Amaq https://t.co/OEpQr6a5r8 — Reuters World (@ReutersWorld) November 29, 2017

Напомним, транспортное средство со взрывчаткой протаранило здание министерства финансов Йемена.

После взрыва произошли столкновения. В ходе террористической атаки погиб, по меньшей мере, один человек, еще четыре человека получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.