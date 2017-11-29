В Петербурге задержан мужчина, забивший собутыльника до смерти

Санкт-Петербург, 29 ноября. В Петербурге задержан мужчина, обвиняемый в убийстве собутыльника. По информации Федерального агентства новостей, преступление произошло 26 ноября.

Как отметили в правоохранительных органах Петербурга, труп 32-летнего мужчины был обнаружен в Невском районе города по адресу улица Подвойского д. 34 корп. 2. Результатом организованных следственно-розыскных действий стало скоро задержание подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый мужчина 1984 года рождения. Он рассказал, что распивал вместе с убитым спиртные напитки, а во время ссоры избил хозяина квартиры до смерти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.