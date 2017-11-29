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В Петербурге задержан мужчина, забивший собутыльника до смерти
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    В Петербурге задержан мужчина, забивший собутыльника до смерти

    9:45  29 Ноября 2017
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    В Петербурге задержан мужчина, забивший собутыльника до смерти

    Санкт-Петербург, 29 ноября. В Петербурге задержан мужчина, обвиняемый в убийстве собутыльника. По информации Федерального агентства новостей, преступление произошло 26 ноября.  

    Как отметили в правоохранительных органах Петербурга, труп 32-летнего мужчины был обнаружен в Невском районе города по адресу улица Подвойского д. 34 корп. 2. Результатом организованных следственно-розыскных действий стало скоро задержание подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый мужчина 1984 года рождения. Он рассказал, что распивал вместе с убитым спиртные напитки, а во время ссоры избил хозяина квартиры до смерти. 

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.      

    Автор: Федор Веснин
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    #убийство #петербург #собутыльник
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