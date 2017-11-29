Судан с надеждой смотрит на Россию: эксперт о создании военной базы РФ в Красном море

Судан выразил готовность разместить российскую военную базу на берегу Красного моря, поскольку это поможет в борьбе с контрабандой и работорговлей. Об этом заявил глава комитета обороны и безопасности парламента восточноафриканской страны Аль-Хади Хамид. Подробнее — в материале Федеральное агентство новостей.

Разумный вариант

Как сообщает РИА Новости, Хамид отметил, что будет крайне разумно, если российские власти согласятся создать военную базу на территории Судана. По его мнению, подобный вариант сотрудничества станет «великолепным».

Парламентарий, кроме того, посетовал на большое количество нарушений морских границ Судана. «Суда входят в наши территориальные воды, незаконно добывают рыбу, рыбацкие лодки также нарушают границы», — добавил он.

По словам Хамида, создание военной базы не является «чем-то удивительным». «Этого требует нынешнее время», — заключил глава комитета.

Ранее «Газета.ru» сообщила, в Кремле отказались комментировать тему создания российской военной базы на Красном море.

Сирийский кризис

Политический и военный аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что сирийский кризис оказал большое влияние на будущее развитие не только самого ближневосточного региона, но и соседних с ним регионов.

«В первую очередь, стоит спрогнозировать то, какова будет стратегия террористов ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ, — Прим. ФАН) в среднесрочной перспективе — в каком регионе и в какой стране они смогут развернуть свое присутствие для продолжения своей агрессии. Главным же для Москвы итогом сирийского кризиса стало полноценное возвращение России в регионы, где последний раз обозначал свое присутствие так плотно лишь Советский Союз. После обозначения американцами новых трендов в своей внешней политике, основанных на трамповской изоляционистской доктрине, многие страны мира оказались в новых реалиях, когда решать собственные проблемы им необходимо самим. А после имиджевых завоеваний России в сирийском кризисе, на Москву свои взоры будут обращать все новые и новые возможные партнеры», — пояснил Евгений Валяев.

Желание Судана

Эксперт заметил, что Судан вместе со своим лидером Омаром аль-Баширом не просто сделал ряд стандартных дипломатических заявлений, а прямо высказал желание о размещении российской военной базы на берегу Красного моря. Во время встречи президента Судана с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, Башир также высказал мнение, что именно политика американцев вредит благополучию и спокойствию в регионе.

«Стоит отметить, что Судан не вчера решил налаживать связи с Москвой. Еще после референдума в Крыму о вхождении в состав России, Судан на голосовании Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал против антироссийской резолюции, признав референдум в Крыму и поддержав Россию. Хотя сам Судан не так давно пережил отделение Южного Судана, и до сих пор у него сохраняются территориальные споры с южным соседом о приграничных территориях», — напомнил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Судан еще во время расцвета ИГИЛ был одним из тех направлений, где исламские террористы хотели бы плотно закрепить свое присутствие при поддержке своих партнеров в регионе террористов из «Боко харам» (организация запрещена в РФ). После поражения боевиков ИГ1 в Сирии, террористам нужно выбрать новые очаги своего присутствия, где они могли бы достаточно спокойно зализывать свои раны, вербуя новых сторонников — и Судан, где государственная религия представлена исламом суннитского толка и где официальные власти весьма слабы и имеют много проблем, для этого подходит.

«Россия не ограничивает борьбу с международным терроризмом и ИГИЛ в частности лишь территорией Сирии. Для профилактики международного терроризма необходимо контролировать территории стран, в которых могут возникнуть очаги новых вспышек исламского терроризма. Суданский город Порт-Судан, расположенный на Красном море, является основным окном, связывающим Судан с мировой торговлей. Если этот город перейдет под контроль террористов, то судоходство по морю и через Суэцкий канал окажется под угрозой. Террористы же смогут использовать этот порт как площадку для торговли золотом, рабами и оружием. Возможная российская военная база как раз расположится рядом с Порт-Суданом и позволит Москве контролировать Красное море, обезопасив хождение судов и торговые пути, а также окажет поддержку Судану по борьбе с контрабандой и работорговлей», — добавил Евгений Валяев.

Ревностный взгляд из-за океана

По мнению эксперта, американцы будут ревностно относиться к расширению геополитических возможностей России, поэтому не отдадут Судан легко. Но помешать сближению будет сложно, ведь официальные власти Судана обвиняют США в том, что именно их действия привели к распаду страны на два государства.

«Россия на этом фоне выглядит как страна, решающая проблемы терроризма на Ближнем Востоке. Арабский Судан с надеждой смотрит на Россию, которая помогла законному правительству арабской Сирии победить террористов из ИГИЛ. Создание в Судане российской военной базы обозначит военное присутствие России в этом регионе на постоянной основе и будет играть стабилизирующую роль. Сценарий, при котором Россия расширит свое военное присутствие в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, выглядит весьма благоприятным», — резюмировал Евгений Валяев.

1 Организация запрещена на территории РФ.