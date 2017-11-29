РЖД запускает распродажу билетов в плацкарт ко Дню пассажира

Москва, 29 ноября. «Российские железные дороги» объявили о запуске предновогодней распродажи билетов на плацкартные места по внутренним направлениям. Акция приурочена ко Дню пассажира и будет продолжаться до 4 декабря.

Как сообщили в РЖД, в течение ближайших дней билеты по внутренним направлениям будут продаваться со скидкой в 50%. Исключение составит фирменные поезда из Москвы в Назрань и в Нальчик. При этом стоимость для детей будет еще ниже, поскольку на билеты со скидкой действуют также обычные льготы.

«Свободная пресса» отмечает, что количество билетов по данной акции ограничено. Кроме того, в стоимость плацкартных мест входит только проезд — дополнительные услуги, такие как постельное белье, оплачиваются по стандартному тарифу.

Ранее в РЖД объяснили, почему место в плацкарте на некоторых направлениях дороже, чем аналогичный билет у авиаперевозчиков-лоукостеров. Как писало Ura.ru, в РЖД считают эти показатели несопоставимыми — в самолетах ограничено количество багажа, а дешевые билеты невозможно купить заблаговременно.