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РЖД запускает распродажу билетов в плацкарт ко Дню пассажира
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    РЖД запускает распродажу билетов в плацкарт ко Дню пассажира

    9:36  29 Ноября 2017
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    РЖД запускает распродажу билетов в плацкарт ко Дню пассажира

    Москва, 29 ноября. «Российские железные дороги» объявили о запуске предновогодней распродажи билетов на плацкартные места по внутренним направлениям. Акция приурочена ко Дню пассажира и будет продолжаться до 4 декабря. 

    Как сообщили в РЖД, в течение ближайших дней билеты по внутренним направлениям будут продаваться со скидкой в 50%. Исключение составит фирменные поезда из Москвы в Назрань и в Нальчик. При этом стоимость для детей будет еще ниже, поскольку на билеты со скидкой действуют также обычные льготы.

    «Свободная пресса» отмечает, что количество билетов по данной акции ограничено. Кроме того, в стоимость плацкартных мест входит только проезд — дополнительные услуги, такие как постельное белье, оплачиваются по стандартному тарифу. 

    РЖД запускает распродажу билетов в плацкарт ко Дню пассажира

    Ранее в РЖД объяснили, почему место в плацкарте на некоторых направлениях дороже, чем аналогичный билет у авиаперевозчиков-лоукостеров. Как писало Ura.ru, в РЖД считают эти показатели несопоставимыми — в самолетах ограничено количество багажа, а дешевые билеты невозможно купить заблаговременно.

    Автор: Валентин Меликов
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