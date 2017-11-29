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Сирия: ВКС РФ и САА продолжают военную операцию против ИГ на Евфрате
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    Сирия: ВКС РФ и САА продолжают военную операцию против ИГ на Евфрате

    9:23  29 Ноября 2017
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    ВКС РФ и САА продолжают военную операцию против ИГ на Евфрате

    Москва, 29 ноября. Сирийская армия при содействии Воздушно-космических сил РФ продолжает военную операцию против боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России) на западном берегу реки Евфрат.

    «Силы Тигра» движутся навстречу друг другу со стороны Эль-Крайя и Эль-Кишма, замыкая террористов в кольцо, сообщает «Русская Весна» со ссылкой на военный источник. По его словам, боевики больше не в состоянии противостоять регулярным войскам.

    За последние сутки штурмовые отряды генерала Сухейла уничтожили более 40 боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в городе Телль-эт-Тафран. Также при поддержке российской авиации им удалось освободить от террористов населенные пункты Сбейхан, Даблан и Курайби на юго-востоке Меядина.

    В настоящее время планируется окончание операции в Телль-эт-Тафране, а также освобождение поселения Сувейдан-Шамия.

    ВКС РФ и САА продолжают военную операцию против ИГ на Евфрате

    При этом, как отмечает издание, действия коалиции в Сирии малоэффективны. Так, в Дэйр-эз-Зоре и Меядине продолжают находить склады боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) с иностранным вооружением.

    Напомним, ранее в среду сообщалось о подготовке ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) операции по переправке боевиков через Евфрат для противодействия Сирийской армии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #саа #евфрат
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