Москва, 29 ноября. Сирийская армия при содействии Воздушно-космических сил РФ продолжает военную операцию против боевиков ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в России) на западном берегу реки Евфрат.

«Силы Тигра» движутся навстречу друг другу со стороны Эль-Крайя и Эль-Кишма, замыкая террористов в кольцо, сообщает «Русская Весна» со ссылкой на военный источник. По его словам, боевики больше не в состоянии противостоять регулярным войскам.

За последние сутки штурмовые отряды генерала Сухейла уничтожили более 40 боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) в городе Телль-эт-Тафран. Также при поддержке российской авиации им удалось освободить от террористов населенные пункты Сбейхан, Даблан и Курайби на юго-востоке Меядина.

В настоящее время планируется окончание операции в Телль-эт-Тафране, а также освобождение поселения Сувейдан-Шамия.

При этом, как отмечает издание, действия коалиции в Сирии малоэффективны. Так, в Дэйр-эз-Зоре и Меядине продолжают находить склады боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) с иностранным вооружением.

Напомним, ранее в среду сообщалось о подготовке ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) операции по переправке боевиков через Евфрат для противодействия Сирийской армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.