США одобрили продажу Польше вооружений на 500 млн долларов

Вашингтон, 29 ноября. Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу Польше вооружения на сумму 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США.

Польское руководство запросило у американской стороны 150 ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AMRAAМ за 250 млн долларов и 25 комплексов ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения HIMARS на такую же сумму.

«Ожидаемая продажа этих вооружений будет способствовать исполнению внешнеполитических целей США, потому что поможет усилить безопасность союзника по Североатлантическому альянсу, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности в Европе», — следует из заявления Пентагона.

В военном ведомстве США отмечают, что продажа вооружения «не приведет к изменениям военного баланса в регионе».

Напомним, ранее стало известно, что Варшава заключила газовое соглашение с Вашингтоном.