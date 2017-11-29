Сирия: макаронный завод в Восточной Гуте готовится выйти на довоенный уровень производства

Латакия, 29 ноября. В пригороде Дамаска Восточная Гута готовится выйти на довоенный уровень производства макаронный завод. По словам директора предприятия Самира аль-Каддани, до создания зоны деэскалации в данном районе боевики занимали свои позиции рядом с фабрикой.

«А когда их прогнали, а на постах появилась военная полиция, мы почувствовали настоящее облегчение», — сказал он.

По его словам, предприятие значительно увеличило объемы производства, и в настоящее время собирается выйти на довоенный уровень.

Сейчас на заводе производится около 200 тысяч порций лапши быстрого приготовления. Как отметил Аль-Каддани, ранее продукцию предприятия доставили в Дейр-эз-Зор. Власти по госпрограмме компенсируют издержки, в результате чего фабрика не несет убытков, при этом в свободной продаже лапша стоит ниже себестоимости.

«Буквально несколько дней назад мы организовывали гуманитарную акцию: организовали раздачу лапши. И не только гражданским, но и военным», — заключил Аль-Каддани, передает РИА Новости.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о роли зон деэскалации в урегулировании конфликта в Сирии.