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Сирия: в Алеппо открыта после восстановления одна из улиц старейшего городского рынка
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    Сирия: в Алеппо открыта после восстановления одна из улиц старейшего городского рынка

    9:26  29 Ноября 2017
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    Сирия: в Алеппо открыта после восстановления одна из улиц старейшего городского рынка

    Дамаск, 29 ноября. Сирийский город Алеппо постепенно возвращается к мирному существованию. 28 ноября в рамках программы восстановления  районов крупнейшего сирийского города, проводимой при поддержке РФ, была открыта после восстановления улица одного из старейших рынков Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство «Новостной фронт».

    Город, первое упоминание о котором датировано 2500 годом до н. э., является одним из самых древних населенных пунктов мира. Центральная часть Алеппо густо застроена уникальными памятниками архитектуры. Весь старый Алеппо включен ЮНЕСКО в список объектов всемирного мирового наследия, подлежащих особой охране.   

    Первые упоминания о рынке Аль-Мадина относятся к 715 году, тому же году, когда в Алеппо была построена «Великая мечеть». Протяженность территории рынка составляет около 13 километров. 

    Вооруженный конфликт в Сирии нанес колоссальный ущерб историческим зданиям в районе рынка Аль-Мадина и в других районах центральной части Алеппо. Лишь в конце прошлого года усилиями ВС Армии при поддержке ВКС России город удалось полностью освободить от боевиков.

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #алеппо #вкс рф #восстановление
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