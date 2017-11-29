Блаттер подтвердил, что поедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина

Париж, 29 ноября. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что намерен посетить чемпионат мира — 2018 в России по приглашению главы российского государства Владимира Путина.

«Путин пригласил меня и Платини на чемпионат мира еще в 2016 году, позже он повторил приглашение. Некоторые журналисты не верят, что это правда», — заявил он.

По словам экс-главы ФИФА, он обязательно поедет на первенство мира в РФ.

В декабре 2015 года Блаттер и экс-президент УЕФА Мишель Платини были отстранены от любой футбольной деятельности сроком на восемь лет. Позднее срок дисквалификации спортивных функционеров сократили до шести лет. Отмечалось, что Блаттер и Платини могут посещать футбольные игры лишь как частные лица.

Напомним, первенство мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Владимир Путин. Биография