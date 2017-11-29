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Блаттер подтвердил, что поедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина
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    Блаттер подтвердил, что поедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина

    10:00  29 Ноября 2017
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    Блаттер подтвердил, что поедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина

    Париж, 29 ноября. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что намерен посетить чемпионат мира — 2018 в России по приглашению главы российского государства Владимира Путина.

    «Путин пригласил меня и Платини на чемпионат мира еще в 2016 году, позже он повторил приглашение. Некоторые журналисты не верят, что это правда», — заявил он.

    По словам экс-главы ФИФА, он обязательно поедет на первенство мира в РФ.

    Блаттер подтвердил, что поедет на ЧМ-2018 по приглашению Путина

    В декабре 2015 года Блаттер и экс-президент УЕФА Мишель Платини были отстранены от любой футбольной деятельности сроком на восемь лет. Позднее срок дисквалификации спортивных функционеров сократили до шести лет. Отмечалось, что Блаттер и Платини могут посещать футбольные игры лишь как частные лица. 

    Напомним, первенство мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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