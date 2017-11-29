Назван новый вариант Апокалипсиса: космический мусор уничтожит Европу и Азию

Нью-Йорк, 29 ноября. По мнению ученых, уже в ближайшие 20–25 лет мусор, накапливающийся на орбите в результате освоения космического пространства, начнет массово падать на Землю, что может привести к катастрофическим последствиям. В настоящее время трудно оценить масштабы грядущего «апокалипсиса» — возможно, падающий мусор будет вызывать лишь зрелищное представление на небе.

Как отмечают специалисты, космический мусор представляет опасность в первую очередь для орбитальных объектов — космических аппаратов и станций. Тем не менее, крупные и тугоплавкие обломки космических аппаратов способны достигать Земли, разогнавшись под воздействием силы ее притяжения.

Как отмечает «Инфореактор», вполне возможно, что космический мусор будет не уничтожать, а «погребать» под собой поверхность Земли. Уже через 20–25 лет мусор может начать «выпадать» в виде небесного дождя в Европе и Азии.