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Назван новый вариант Апокалипсиса: космический мусор уничтожит Европу и Азию
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    Назван новый вариант Апокалипсиса: космический мусор уничтожит Европу и Азию

    9:10  29 Ноября 2017
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    Назван новый вариант Апокалипсиса: космический мусор уничтожит Европу и Азию

    Нью-Йорк, 29 ноября. По мнению ученых, уже в ближайшие 20–25 лет мусор, накапливающийся на орбите в результате освоения космического пространства, начнет массово падать на Землю, что может привести к катастрофическим последствиям. В настоящее время трудно оценить масштабы грядущего «апокалипсиса» — возможно, падающий мусор будет вызывать лишь зрелищное представление на небе.

    Как отмечают специалисты, космический мусор представляет опасность в первую очередь для орбитальных объектов — космических аппаратов и станций. Тем не менее, крупные и тугоплавкие обломки космических аппаратов способны достигать Земли, разогнавшись под воздействием силы ее притяжения.

    Назван новый вариант Апокалипсиса: космический мусор уничтожит Европу и Азию

    Как отмечает «Инфореактор», вполне возможно, что космический мусор будет не уничтожать, а «погребать» под собой поверхность Земли. Уже через 20–25 лет мусор может начать «выпадать» в виде небесного дождя в Европе и Азии.

    Автор: Валентин Меликов
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