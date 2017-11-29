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В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии
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    В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии

    9:10  29 Ноября 2017
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    В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии

    Брюссель, 29 ноября. Соединенные Штаты теряют позиции в Центральной Азии в результате роста влияния РФ. Об этом сообщается в отчете исследовательского центра Европейского парламента. 

    Согласно данным отчета, ослабление военного присутствия Вашингтона в Центральной Азии отчасти обусловлено уменьшением масштаба военных операций в Афганистане, но «ключевая причина — возвращение региона в сферу российского влияния», передает RT

    Астана, Бишкек и Душанбе — военные союзники Москвы, которая три года назад убедила Киргизию не продлевать соглашение с США об аренде авиационной базы «Манас», следует из материала.

    В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии

    Кроме того, ЕП напоминает, что американцы лишились шансов транспортировать вооружение через российскую территорию в Афганистан. В 2015 году глава правительства России Дмитрий Медведев закрыл транзит по Северной сети снабжений, по которой Вашингтон перемещал снаряжение и вооружение, начиная с 2008 года. 

    В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии

    Также отмечается, что США уступают России в области торговли со странами Центральной Азии. Например, в минувшем году, согласно данным Европарламента, доля американцев в общем объеме торговли государств региона составила 2,4 процента, а доля РФ закрепилась на отметке 18 процентов.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #афганистан #таджикистан #киргизия #центральная азия #политика #влияние
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