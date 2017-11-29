В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии

Брюссель, 29 ноября. Соединенные Штаты теряют позиции в Центральной Азии в результате роста влияния РФ. Об этом сообщается в отчете исследовательского центра Европейского парламента.

Согласно данным отчета, ослабление военного присутствия Вашингтона в Центральной Азии отчасти обусловлено уменьшением масштаба военных операций в Афганистане, но «ключевая причина — возвращение региона в сферу российского влияния», передает RT.

Астана, Бишкек и Душанбе — военные союзники Москвы, которая три года назад убедила Киргизию не продлевать соглашение с США об аренде авиационной базы «Манас», следует из материала.

Кроме того, ЕП напоминает, что американцы лишились шансов транспортировать вооружение через российскую территорию в Афганистан. В 2015 году глава правительства России Дмитрий Медведев закрыл транзит по Северной сети снабжений, по которой Вашингтон перемещал снаряжение и вооружение, начиная с 2008 года.

Также отмечается, что США уступают России в области торговли со странами Центральной Азии. Например, в минувшем году, согласно данным Европарламента, доля американцев в общем объеме торговли государств региона составила 2,4 процента, а доля РФ закрепилась на отметке 18 процентов.