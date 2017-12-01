Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В ОБСЕ осудили лишение журналистов RT аккредитации в США
Весь мир
Снятие антироссийских санкций лоббирует в сенате США американо-российский деловой совет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Снятие антироссийских санкций лоббирует в сенате США американо-российский деловой совет

    11:00  1 Декабря 2017
    40

    Американо-российский деловой совет лоббирует в сенате США снятие антироссийских санкций

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, американо-российский деловой совет (АРДС) продвигает свои интересы в сенате Штатов. В частности, ведущая торговая ассоциация на территории США, офисы которой расположены в Москве и в Вашингтоне, намерена лоббировать в сенате снятие санкций с России.

    Деньги на «штурм» сената США

    В общей сложности АРДС намерен потратить 20 тысяч долларов на продвижение своих идей в сенате. Согласно документу, с которым ознакомился ФАН, организация будет представлять свои интересы самостоятельно без помощи лоббистов.

    В АРСД не предоставили оперативного комментария на запрос редакции.

    Американо-российский деловой совет лоббирует в сенате США снятие антироссийских санкций

    Отметим, в США существует ряд компаний, которые специализируются на лоббировании чьих-либо интересов, в том числе других стран на государственном уровне. Физическому лицу или организации для этого необходимо предварительно пройти процедуру регистрации. Лица, которые продвигают свои интересы на государственном уровне, могут в рамках законодательства влиять на представителей власти для продвижения интересов клиента.

    Напомним, согласно указу 13660 президента США Барака Обамы, который был принят в 2014 году, санкции затронули ряд граждан России, в том числе высокопоставленных чиновников, представителей Государственной думы и Совета Федерации, а также сотрудников силовых ведомств. Подобные меры, ограничивающие действия, предусматривают запрет для этих лиц на въезд в США, замораживание их активов и запрет гражданам США вступать с ними в деловые контакты.  

    В конце 2016 года Обама также подписал указ о введении дополнительных санкций за якобы вмешательство российских хакеров в президентские выборы.

    Автор: Анжелина Григорян
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #сша
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть