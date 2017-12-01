Снятие антироссийских санкций лоббирует в сенате США американо-российский деловой совет

Как стало известно Федеральному агентству новостей, американо-российский деловой совет (АРДС) продвигает свои интересы в сенате Штатов. В частности, ведущая торговая ассоциация на территории США, офисы которой расположены в Москве и в Вашингтоне, намерена лоббировать в сенате снятие санкций с России.

Деньги на «штурм» сената США

В общей сложности АРДС намерен потратить 20 тысяч долларов на продвижение своих идей в сенате. Согласно документу, с которым ознакомился ФАН, организация будет представлять свои интересы самостоятельно без помощи лоббистов.

В АРСД не предоставили оперативного комментария на запрос редакции.

Отметим, в США существует ряд компаний, которые специализируются на лоббировании чьих-либо интересов, в том числе других стран на государственном уровне. Физическому лицу или организации для этого необходимо предварительно пройти процедуру регистрации. Лица, которые продвигают свои интересы на государственном уровне, могут в рамках законодательства влиять на представителей власти для продвижения интересов клиента.

Напомним, согласно указу 13660 президента США Барака Обамы, который был принят в 2014 году, санкции затронули ряд граждан России, в том числе высокопоставленных чиновников, представителей Государственной думы и Совета Федерации, а также сотрудников силовых ведомств. Подобные меры, ограничивающие действия, предусматривают запрет для этих лиц на въезд в США, замораживание их активов и запрет гражданам США вступать с ними в деловые контакты.

В конце 2016 года Обама также подписал указ о введении дополнительных санкций за якобы вмешательство российских хакеров в президентские выборы.